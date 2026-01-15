Samuel Eto’o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol (FECAFOOT), foi suspenso por quatro jogos pelos incidentes que se verificaram após a eliminação dos Leões Indomáveis da Taça das Nações Africanas (CAN2025), segundo anunciou esta quinta-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF).

Em comunicado, o organismo acusou o antigo avançado de «conduta imprópria» e considerou-o «culpado de violar os princípios de espírito desportivo» durante a derrota dos Camarões diante do anfitrião Marrocos (0-2), a 9 de janeiro, em jogo dos quartos de final da CAN2025.

A CAF não revelou o episódio que motivou a suspensão, mas a imprensa internacional noticiou uma alegada agressão de Samuel Eto’o a Ahmed Yahya, membro do Comité Executivo do organismo e presidente da federação mauritana, na tribuna do estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.

Multado em cerca de 17 mil euros, o líder da FECAFOOT terá desferido um golpe no peito a Yahya, acusando-o de ser cúmplice na nomeação de um árbitro mauritano para o embate entre Camarões e Marrocos, com a pretensão de beneficiar os anfitriões.

O antigo avançado do Barcelona, Inter Milão, Chelsea e Real Madrid, entre outros clubes, também foi visto a gesticular de forma exaltada durante o jogo na direção de Fouzi Lekjaa e do sul-africano Patrice Motsepe, presidentes da federação marroquina e da CAF, respetivamente.

Em comunicado, a FECAFOOT questionou os procedimentos da decisão, que «carece de uma justificação explícita», e reafirmou o seu apoio ao recordista de golos pelos Camarões (56), bem como o compromisso com «os princípios que regem um sistema de justiça disciplinar confiável».

«A federação reconhece a decisão do seu presidente de exercer, dentro dos prazos, os recursos legais previstos nos textos aplicáveis», informou.

Samuel Eto’o não poderá, assim, assistir no estádio às próximas quatro partidas dos Camarões na principal prova africana de seleções, cuja final da 35.ª edição será disputada entre Senegal e Marrocos no domingo, potenciais sucessores da Costa do Marfim no palmarés, um dia depois de o Egito medir forças com a Nigéria no jogo de atribuição da medalha de bronze.