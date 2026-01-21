Um autêntico mar de gente acolheu o Senegal, o novo campeão de África, nas ruas de Dakar numa festa que já dura desde a polémica final de domingo diante do anfitrião Marrocos.

Os campeões foram recebidos no aeroporto de Dakar e seguiram num autocarro panorâmico até ao centro da cidade, rodeados por milhares de senegaleses que festejaram ao longo de todo o percurso.

As imagens recolhidas por um drone, que pode ver no vídeo abaixo, dão bem conta da magnitude desta receção, com milhares de pessoas a acompanhar o autocarro a pé, num verdadeiro formigueiro de pessoas, não só ao lado do autocarro, mas em todos os viadutos.

Ora veja: