CAN 2025
Há 1h e 19min
INCRÍVEL: Dakar saiu à rua para acolher os novos campeões de África
Um autêntico mais de gente recebeu os novos heróis do Senegal
Um autêntico mar de gente acolheu o Senegal, o novo campeão de África, nas ruas de Dakar numa festa que já dura desde a polémica final de domingo diante do anfitrião Marrocos.
Os campeões foram recebidos no aeroporto de Dakar e seguiram num autocarro panorâmico até ao centro da cidade, rodeados por milhares de senegaleses que festejaram ao longo de todo o percurso.
As imagens recolhidas por um drone, que pode ver no vídeo abaixo, dão bem conta da magnitude desta receção, com milhares de pessoas a acompanhar o autocarro a pé, num verdadeiro formigueiro de pessoas, não só ao lado do autocarro, mas em todos os viadutos.
Ora veja:
