A final da CAN 2025 terminou com acesa polémica na sequência de um penálti, marcado já em tempo de descontos, a favor de Marrocos que incendiou as bancadas, com adeptos senegaleses a envolverem-se em confrontos com a polícia marroquina.

Uma confusão que começou ainda sobre o relvado, com a seleção do Senegal a abandonar, temporariamente o terreno de jogo e a recolher aos balneários. Sadio Mané acabou por convencer os companheiros a regressar ao terreno de jogo, mas a contestação prosseguiu nas bancadas.

Já numa altura em Brahim Díaz se preparava para bater o polémico penálti, já 24 minutos para lá dos 90, centenas de adeptos do Senegal envolveram-se em confrontos com a polícia marroquina, junto ao relvado, arremessando cadeiras e procurando invadir o campo como se pode ver nas imagens abaixo.

Como se sabe, o jogador do Real Madrid, na tentativa de surpreender Mendy, com um penálti à Panenka, acabou por desperdiçar o castigo máximo e o jogo foi mesmo para prolongamento onde o Senegal acabou por reclamar o troféu.

Veja as imagens dos confrontos: