O Tribunal de Apelo de Rabat confirmou penas de prisão até um ano para 19 adeptos envolvidos nos distúrbios da final da Taça das Nações Africanas de 2025, disputada entre Senegal e Marrocos.

Os incidentes ocorreram a 18 de janeiro, após uma polémica grande penalidade assinalada já em tempo de compensação. A decisão gerou protestos dentro e fora das quatro linhas, levando à invasão do relvado, atos de violência e danos avaliados em cerca de 450 mil euros.

Segundo a decisão judicial, 11 adeptos foram condenados a um ano de prisão e multa, quatro a seis meses e outros quatro, incluindo um cidadão franco-argelino, a três meses de reclusão. Todos tinham já sido condenados em primeira instância, com o tribunal agora a confirmar as sentenças.

O jogo ficou marcado pelo abandono temporário da equipa senegalesa em protesto, embora Sadio Mané tenha permanecido em campo e ajudado ao regresso dos colegas.

O Senegal acabaria por vencer por 1-0 no prolongamento, com golo de Pape Gueye, mas a CAF atribuiu posteriormente a vitória a Marrocos, decisão que ainda aguarda desfecho no Tribunal Arbitral do Desporto.