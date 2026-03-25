Ainda não acabou a novela em redor da polémica final da CAN 2026. Já depois da Confederação Africana de Futebol ter decidido atribuir a vitória a Marrocos, na secretaria, agora o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou que recebeu um recurso apresentado pelo Senegal que promete acrescentar novos episódios a esta interminável saga.

Uma novela que começou a 18 de janeiro de 2026, na final em Rabat, quando, com o resultado em 0-0, o árbitro assinalou um penálti a favor de Marrocos que levou a seleção senegalesa a abandonar o relvado em protesto. Por insistência de Sadio Mané, o Senegal regressou ao relvado, Brahim Díaz desperdiçou o penálti e foi o Senegal que chegou à vantagem, já no prolongamento, com um golo de Pape Gueye.

Os senegaleses festejaram no relvado e nas ruas de Dakar, mas, dois meses depois, a 17 de março, a CAF decidiu atribuir a vitória a Marrocos, por 3-0, na secretaria.

Uma semana depois, novo episódio, agora em Lausane, na Suíça, onde está a sede do TAS. «O TAS está perfeitamente equipado para resolver este tipo de litígios com a ajuda de árbitros especializados e independentes», destacou o diretor-geral do tribunal, Matthieu Reeb, assegurando que o processo será conduzido «no mais curto prazo», embora sem antecipar uma data para a audiência final.