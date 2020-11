Adel Taarabt foi titular no meio-campo de Marrocos, que defrontou a República Centro Africana e venceu por 2-0, em jogo de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN), que teve lugar em Douala, Camarões.

O médio do Benfica jogou 78 minutos de uma partida em que os marroquinos tiveram em Hakim Ziyech a principal figura.

O esquerdino do Chelsea apontou o 1-0 de livre, aos 39 minutos e fez a assistência para o segundo, autoria de Youssef El Arabi, nos 90.

Com este resultado, a seleção marroquina tem praticamente assegurado o apuramento, pois com dois jogos por disputar lidera com 10 pontos: mais cinco que a Mauritânia e seis que o Burundi.