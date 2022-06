Com o jovem sportinguista Fatawu Issahaku a titular, a seleção do Gana entrou com o pé direito na fase de apuramento para o CAN 2023, ao vencer Madagáscar por 3-0 em casa.

O médio de 18 anos esteve em campo até aos 76 minutos, altura em que os ganeses venciam por 2-0 com golos de Mohammed Kudus (53m) e Felix Afena-Gyan (56m). Ao minuto 86, Osman Bukari fez o 3-0.

No outro jogo do mesmo grupo (E), a Angola impôs-se na receção à República Centro-Africana (2-1). Os visitante ainda foram para o intervalo a vencer por 1-0 (Samuel Nlend, 32m), mas na etapa complementar os «palancas» viraram o jogo em menos de 5 minutos. M'Bala Nzola empatou (72m) e pouco depois o ex-Sporting e Rio Ave Gelson Dala assinou a reviravolta.