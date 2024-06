A Taça das Nações Africanas de 2025 poderá ser adiada seis meses após dificuldades de calendarização, confirmou o secretário-geral da Confederação Africana de Futebol, Veron Mosengo-Omba, nesta quarta-feira.

O torneio, que foi ganho pela Costa do Marfim em fevereiro passado, estava inicialmente previsto para junho de 2025, em Marrocos.

No entanto, a competição irá coincidir com o Campeonato do Mundo de Clubes de 32 equipas, no novo formato, que realizar-se-á nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho, com quatro equipas africanas convidadas a participar.

«Precisamos de ter a certeza de que as datas que vamos escolher são do interesse dos jogadores», disse Mosengo-Omba à BBC Sport Africa.

«Para isso, precisamos de equilibrar diferentes aspetos e também discutir com os nossos parceiros e depois completamos. A calendarização é um pesadelo para toda a gente», finalizou o responsável.