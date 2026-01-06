Uma delegação do FBI encontra-se em Rabat para acompanhar de perto os dispositivos de segurança da Taça das Nações Africanas 2025, com especial atenção ao jogo desta terça-feira entre Argélia e República Democrática do Congo, dos oitavos de final da competição.

De acordo com a RMC Sport, os agentes norte-americanos chegaram ao Marrocos no fim de semana e já observaram o plano de segurança implementado noutros encontros da CAN, nomeadamente no que diz respeito ao controlo de acessos, vigilância por vídeo de alta precisão, uso de drones e coordenação das forças no terreno.

No duelo entre argelinos e congoleses, marcado para esta terça-feira, o foco estará sobretudo na gestão do pré-jogo e no acolhimento dos adeptos estrangeiros, bem como na articulação entre a polícia marroquina e forças de segurança internacionais destacadas para o torneio.

A presença do FBI insere-se num processo de recolha de informação com vista à organização do Campeonato do Mundo de 2026, a realizar nos Estados Unidos, México e Canadá, onde a FIFA exige um modelo de cooperação internacional semelhante. A colaboração entre Marrocos e Estados Unidos deverá prolongar-se também até ao Mundial de 2030, que será organizado em conjunto com Espanha e Portugal.