A Tanzânia e a Tunísia empataram a um golo no encerramento do Grupo C da CAN 2025 e este resultado ditou a eliminação de Angola da competição.

Para seguir em frente para os oitavos de final, os Palancas Negras precisavam que o Uganda não vencesse a Nigéria (perdeu por 3-1) e que a Tanzânia perdesse com a Tunísia.

O empate, desde que fosse sem golos, permitiria aos angolanos sonhar, num cenário que levaria a um desempate através de sorteio, já que as duas seleções terminariam a fase de grupos com os mesmos pontos (2) e os mesmos golos marcados e sofridos.

Só que o empate a uma bola permitiu à Tanzânia terminar a fase de grupos com o mesmo saldo de golos (-1), mas mais um golo marcado do que os Palancas Negras.

Ao intervalo, Angola estava virtualmente apurada, já que Gharbi, jogador do Sp. Braga que está emprestado aos alemães do Augbsburgo, adiantou os tunisinos na conversão de um penálti aos 43 minutos. Só que um golo de Salum a abrir a segunda parte empatou o jogo e colocou a Tanzânia nos oitavos de final da CAN na posição mínima que necessitava para se apurar: ser o quarto dos melhores terceiros classificados dos grupos.

O jogo terminou com as duas equipas a abdicar da busca pela vitória, situação que motivou uma enorme assobiadela.

No outro jogo do grupo, a Nigéria confirmou o pleno de vitórias ao derrotar a congénere do Uganda por 3-1. Onuachu fez o 1-0 para as Super Águias aos 28 minutos e Onyedika assinou o segundo ao minuto 63 e o 3-0 aos 67m. O melhor que a seleção do Uganda conseguiu foi reduzir por intermédio de Maro aos 75 minutos.

Destaque para a presença de Zaidu em campo. O lateral nigeriano do FC Porto foi a jogo aos 78 minutos.