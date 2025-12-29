Angola complicou as contas para uma qualificação para os «oitavos» da CAN. Na terceira e última jornada do Grupo B, os angolanos não foram além de um empate sem golos frente ao Egito, que já tinha o apuramento garantido.

Depois da derrota (2-1) com a África do Sul e empate (1-1) com Zimbabué, esta última jornada era decisiva para Angola, que por sinal, foram superiores a um Egito que guardou as maiores estrelas no banco de suplentes.

No entanto, o golo não chegou e a missão complicou-se. Com este empate (0-0), Angola pode, no máximo, sonhar com a última vaga de melhor terceiro para se classificar para os «oitavos» da competição.

Dos seis grupos, os quatro melhores são os que garantem a vaga, sendo que três destes já são inalcançáveis para os angolanos que, com dois pontos, não ultrapassam seleções que já somaram três pontos.

No outro jogo do grupo, a África do Sul venceu o Zimbabué (3-2) e garantiu a qualificação direta para a próxima fase. Já o Zimbabué foi eliminado da competição.

Tshepang Moremi fez o primeiro da partida a favor da África do Sul (7m). Tawanda Maswanhise restabeleceu o empate ainda na primeira parte (19m). No segundo tempo, Lyle Foster devolveu a vantagem aos sul-africanos (50m). Porém, um autogolo de Aubrey Modiba voltou a colocar tudo empatado (73m).

O golo do triunfo surgiu já perto do fim e através de uma grande penalidade. Oswin Appollis não vacilou e, no frente a frente com Washington Arubi, fez as redes abanarem (82m). A África do Sul fecha, assim, a fase de grupos com um triunfo (3-2).