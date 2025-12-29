Com o termino dos jogos desta segunda-feira, mais quatro seleções confirmaram o apuramento para os oitavos de final da CAN: Marrocos, Mali, Egito e África do Sul.

No entanto para Angola, o caminho rumo à fase seguinte ainda não está assegurado. Os Palancas Negras necessitam de uma combinação de resultados para continuar a sonhar com a presença na fase a eliminar da CAN. Após o empate frente ao Egito, Angola viu quase como impossível a passagem aos «oitavos».

No entanto, o empate das Ilhas Comores diante do Mali veio abrir uma porta de esperança. Para garantir um dos quatro melhores terceiros classificados, Angola necessita agora que no Grupo C, nem a Tanzânia, nem o Uganda vençam.

Em ambos os casos, duas derrotas garantem os oitavos de final a Angola, mas no caso de um empate, Angola necessita que a Tanzânia o faça sem golos. Uma igualdade diferente de um nulo coloca a Tanzânia na fase seguinte devido ao número de golos marcados.

Um empate a zero iguala na totalidade as duas equipas que, segundo os critérios de desempate da CAN, no artigo 74, a decisão pode chegar ao extremo de ter de ser aplicada com um sorteio.

Já em relação ao Uganda, qualquer empate frente à Nigéria garante a passagem a Angola devido à diferença de golos favorável aos Palancas Negras. Um empate com golos dá vantagem