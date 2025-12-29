CAN: do que precisa Angola para seguir para os oitavos de final?
«Palancas Negras» precisam de uma combinação de resultados que pode resultar num sorteio entre as equipas empatadas
«Palancas Negras» precisam de uma combinação de resultados que pode resultar num sorteio entre as equipas empatadas
Com o termino dos jogos desta segunda-feira, mais quatro seleções confirmaram o apuramento para os oitavos de final da CAN: Marrocos, Mali, Egito e África do Sul.
No entanto para Angola, o caminho rumo à fase seguinte ainda não está assegurado. Os Palancas Negras necessitam de uma combinação de resultados para continuar a sonhar com a presença na fase a eliminar da CAN. Após o empate frente ao Egito, Angola viu quase como impossível a passagem aos «oitavos».
No entanto, o empate das Ilhas Comores diante do Mali veio abrir uma porta de esperança. Para garantir um dos quatro melhores terceiros classificados, Angola necessita agora que no Grupo C, nem a Tanzânia, nem o Uganda vençam.
Em ambos os casos, duas derrotas garantem os oitavos de final a Angola, mas no caso de um empate, Angola necessita que a Tanzânia o faça sem golos. Uma igualdade diferente de um nulo coloca a Tanzânia na fase seguinte devido ao número de golos marcados.
Um empate a zero iguala na totalidade as duas equipas que, segundo os critérios de desempate da CAN, no artigo 74, a decisão pode chegar ao extremo de ter de ser aplicada com um sorteio.
Já em relação ao Uganda, qualquer empate frente à Nigéria garante a passagem a Angola devido à diferença de golos favorável aos Palancas Negras. Um empate com golos dá vantagem