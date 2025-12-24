A Argélia venceu o Sudão por 3-0, esta quarta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo E da Taça das Nações Africanas (CAN).

Riyad Mahrez, com dois golos, um em cada parte, aos dois e 61 minutos, começou por fazer a diferença no marcador, antes de Ibrahim Maza fechar o resultado, com o 3-0 aos 85 minutos.

A Argélia ocupa o primeiro lugar do grupo, com três pontos, os mesmos do Burquina Faso, que venceu horas antes, de forma épica, ante a Guiné Equatorial, num jogo em que estava a perder aos… 90+5m.