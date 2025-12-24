CAN
Há 1h e 56min
CAN: Mahrez bisa e Argélia entra a vencer
Triunfo por 3-0 ante o Sudão esta quarta-feira
Triunfo por 3-0 ante o Sudão esta quarta-feira
A Argélia venceu o Sudão por 3-0, esta quarta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo E da Taça das Nações Africanas (CAN).
Riyad Mahrez, com dois golos, um em cada parte, aos dois e 61 minutos, começou por fazer a diferença no marcador, antes de Ibrahim Maza fechar o resultado, com o 3-0 aos 85 minutos.
A Argélia ocupa o primeiro lugar do grupo, com três pontos, os mesmos do Burquina Faso, que venceu horas antes, de forma épica, ante a Guiné Equatorial, num jogo em que estava a perder aos… 90+5m.
Continuar a ler
TAGS: CAN Argélia Riyad Mahrez Mahrez Sudão
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS