A seleção do Gabão, onde joga Pierre-Emerick Aubameyang, joga esta segunda-feira com a Gâmbia, em jogo do grupo D de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2022, mas a última noite não teve o descanso esperado em véspera de jogo.

A comitiva gabonesa passou a maior parte da noite no aeroporto de Banjul à espera de entrar na Gâmbia por causa de alegadas irregularidades, já que os testes à covid-19 não foram realizados com 48 de antecedência.

Os jogadores partilharam várias imagens nas redes sociais em que mostram os atletas deitados no chão, a tentar descansar de alguma forma, como pode ver na galeria associada.

Aubameyang escreveu várias publicações nas redes sociais. «Isto não nos vai desmotivar, mas as pessoas têm de saber o que aconteceu, e sobretudo a CAF tem de assumir responsabilidades. Estamos em 2020 e queremos que África cresça, mas não é assim que vamos chegar lá. Estamos prisioneiros?»

Após seis horas de espera, a comitiva teve autorização e seguiu para o hotel, cerca das 06:00, e Aubameyang agradeceu a motivação extra.

Mesmo com poucas horas de sono, Aubameyang voltou ao Twitter e mostrou-se determinado. «Eu conheço a minha equipa. Estamos prontos como nunca antes. E cometeram um erro ao deixar-me dormir um par de horas. Hoje é o dia! Não importa o resultado. Para mim, a minha equipa já venceu quando eu vi as caras de toda a gente com fome de futebol esta manhã», escreveu.

I know my team

They Ready like Never before

And me they did a misTake Letting me sleep for couple Hours Today is the day!!! No Matter the result for me my team won already when i See the faces this Morning everyone is hungry hungry about Football Let’s fucking Go Panthers💚💛💙