Um golo de Etta Eyong, logo aos seis minutos de jogo, valeu os três pontos à seleção dos Camarões, frente ao Gabão: 1-0 foi o resultado do quarto e último jogo do dia, que fechou a primeira jornada do grupo F da Taça das Nações Africanas (CAN).

Assistido por Bryan Mbeumo, o avançado emprestado pelo Villarreal ao Levante finalizou de pé direito, na área, no lance que fez a diferença no jogo.

Com este resultado, Camarões soma três pontos, tantos quantos a Costa do Marfim, que horas antes venceu Moçambique pelo mesmo resultado, no outro jogo do grupo.