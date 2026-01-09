Marrocos levou a melhor sobre os Camarões e garantiu a passagem às meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN).

Poucas horas após o Senegal ter-se apurado para a próxima fase, as duas equipas subiram ao Stade Prince Moulay Abdallah, em Rabat, e o público desempenhou um papel importante para a performance de Marrocos. A jogar em casa, a equipa dominou todo o primeiro tempo e com alguma naturalidade chegou ao 1-0.

Na sequência de uma bola parada, El Kaabi desviou para o segundo poste e lá apareceu o desvio certeiro para o golo de Marrocos. Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo trouxe maior equilíbrio, mas um desfecho semelhante.

Isto porque, aos 74 minutos, a equipa de Marrocos fez o segundo e por intermédio de Ismael Saibari. Após receber um passe longo de Aguerd, o médio do PSV surgiu em boa posição para finalizar e não deu qualquer hipótese ao guarda-redes. Nas bancadas, os adeptos foram à loucura e o conjunto dos Camarões nunca mais se conseguiu reerguer.

Este triunfo confirma metade das seleções apuradas para as «meias» da CAN, sendo que os restantes semifinalistas serão decididos este sábado, com os seguintes jogos: Egito-Costa do Marfim e Argélia-Nigéria.