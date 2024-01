Marrocos arrancou a participação no grupo F da CAN com um triunfo frente à Tanzânia por 30.



Os «Leões do Atlas» abriram o marcador aos 30 minutos por intermédio de Saiss, mas só conseguiram chegar ao golo da tranquilidade depois da expulsão de Miroshi, por acumulação de cartões amarelos, por Ounahi (77m).



O 3-0 final foi assinado por En-Nesyri à entrada para os dez minutos finais. Esta vitória deixa Marrocos na liderança do grupo, uma vez que a República Democrática do Congo empatou a uma bola frente à Zâmbia.



Banza, avançado do Sp. Braga, entrou para os oito minutos finais numa altura em que o jogo já estava 1-1. Kangwa marcou o golo da Zâmbia, aos 23 minutos, mas Wissa deixou tudo empatado cinco minutos depois.