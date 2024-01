Hora de repor – por fim – energias na CAN 2023. Encerrada a derradeira jornada e seladas as contas para a fase a eliminar, o momento é de analisar os emparelhamentos no caminho até à final, agendada para a noite de 11 de fevereiro, no Estádio Olímpico Alassane Ouattara, na Costa do Marfim.

Os «oitavos» da prova serão inaugurados no fim de semana e com toques lusófonos, à boleia do brilho das «palancas negras». Depois de liderar o Grupo D, a invicta Angola vai medir forças com a Namíbia a partir das 17h de sábado.

O vencedor desta eliminatória encontrará, na fase seguinte, Nigéria, de José Peseiro, ou Camarões, que jogam no mesmo dia, às 20h.

Para domingo poderá contar com duelo entre Guiné Equatorial e Guiné, às 17h, assim como com um teste exigente, e decisivo, para o Egipto de Rui Vitória, que medirá forças com a República Democrática do Congo (20h).

No arranque da próxima semana, Cabo Verde, que venceu o Grupo B e levou a melhor sobre Egipto e Gana, jogará frente à Mauritânia, às 17h. No caso de prosseguirem para os «quartos», os «tubarões azuis» encontrarão Marrocos ou África do Sul, que jogam na noite de terça-feira.

Antes, na segunda-feira, Senegal e Costa de Marfim disputam uma autêntica final antecipada, a partir das 20h. Uma destas seleções defrontará Mali ou Burkina Faso.

Os quartos de final da CAN decorrerão entre 2 e 3 de fevereiro. Depois, as «meias» serão disputadas no dia 7. Por fim, o 3.º lugar da prova ficará definido a 10 de fevereiro, e o troféu será levantado na noite seguinte.