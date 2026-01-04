Os Camarões vão defrontar Marrocos nos “quartos” do CAN, depois de triunfarem sobre África do Sul nos “oitavos”, por 2-1. Na noite deste domingo, Danny Namaso – avançado emprestado pelo FC Porto ao Auxerre – foi titular nos camaroneses.

O marcador foi inaugurado aos 34 minutos pelo ala Tchamadeu, enquanto o avançado Kofane – do Bayer Leverkusen – aplicou o 2-0 aos 47 minutos. Entre trocas, o avançado Makgopa reduziu para os sul-africanos, aos 88m, mas demasiado tarde para forçar o prolongamento.

Os Camarões são a segunda seleção mais titulada no CAN (1984, 1988, 2000, 2002 e 2017), a duas conquistas do Egito. Nos “quartos” há duelo com os anfitriões Marrocos, agendado para sexta-feira (19h), em Rabat.

A prova decorre até 18 de janeiro e a Costa do Marfim é detentora do troféu.