O Egito precisou de recorrer a prolongamento para avançar para os “quartos” do CAN, frente ao Benim (3-1). Na tarde desta segunda-feira, em Marrocos, Dodo Dokou, do Leixões, foi titular no meio-campo do Benim.

Num jogo pouco vistoso e de ritmo intermitente, o marcador foi inaugurado a favor dos egípcios aos 69 minutos, pelo médio Attia. Entre trocas e ajustes de pressão, o Benim restabeleceu a igualdade aos 83 minutos. Um cruzamento desviado à direita obrigou o guardião El Shenawy a aplicar-se sobre a linha de golo, pelo que nada pôde fazer perante a recarga do avançado Dossou.

No prolongamento, Attia desferiu um cruzamento pela esquerda e o central Yasser Ibrahim cabeceou para nova vantagem egípcia. Estavam decorridos 97 minutos e o resultado só voltaria a mudar aos 120+4m, quando Salah acelerou a solo e atirou de trivela antes da área, aproveitando o adiantamento do guardião.

Os máximos vencedores do torneio – por sete vezes (1957, 1959, 1986,1998, 2006, 2008 e 2010) – aguardam pelo desfecho do duelo entre Costa do Marfim e Burkina Faso, nesta segunda-feira (19h). O jogo dos “quartos” está agendado para as 19 horas de sábado.

A prova decorre até 18 de janeiro e a Costa do Marfim é detentora do troféu.