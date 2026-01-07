Kuka Muladinga, icónico adepto da República Democrática do Congo, viveu a última “performance” na noite de terça-feira, uma vez que a sua seleção foi eliminada do CAN pela Argélia nos “oitavos”, por 1-0. Fidedigno à missão de estátua em memória de Patrice Lumumba – antigo primeiro-ministro da RD Congo e herói da independência assassinado em 1961 – este adepto só desarmou aos 119 minutos.

Após o decisivo golo de Adel Boulebina, Kuka Muladinga emocionou-se. Afinal, é feito de carne e osso. Nos festejos argelinos, o avançado Amoura ridicularizou o “adepto-estátua”, o que originou uma onda de indignação. Acontece que Patrice Lumumba, além de herói na RD Congo, também apoiou a independência argelina e combateu o colonialismo francês.

A Argélia vai medir forças com a Nigéria na sexta-feira, às 19 horas. O vencedor da eliminatória vai cruzar com Camarões ou Marrocos nas meias-finais, na quarta-feira.

RELACIONADOS
CAN 2025: todos os jogos, resultados e classificações
CAN: Costa do Marfim confirma favoritismo e encontra Egito nos «quartos»
CAN: golaço a fechar o prolongamento apura Argélia para os quartos de final
CAN 2025: FBI presente em Rabat para observar segurança no Argélia-RD Congo