VÍDEO: adepto-estátua da RD Congo emociona-se após derrota com Argélia
Avançado Amoura ridicularizou Kuka Muladinga nos festejos e gerou onda de indignação
Kuka Muladinga, icónico adepto da República Democrática do Congo, viveu a última “performance” na noite de terça-feira, uma vez que a sua seleção foi eliminada do CAN pela Argélia nos “oitavos”, por 1-0. Fidedigno à missão de estátua em memória de Patrice Lumumba – antigo primeiro-ministro da RD Congo e herói da independência assassinado em 1961 – este adepto só desarmou aos 119 minutos.
Após o decisivo golo de Adel Boulebina, Kuka Muladinga emocionou-se. Afinal, é feito de carne e osso. Nos festejos argelinos, o avançado Amoura ridicularizou o “adepto-estátua”, o que originou uma onda de indignação. Acontece que Patrice Lumumba, além de herói na RD Congo, também apoiou a independência argelina e combateu o colonialismo francês.
A Argélia vai medir forças com a Nigéria na sexta-feira, às 19 horas. O vencedor da eliminatória vai cruzar com Camarões ou Marrocos nas meias-finais, na quarta-feira.