O português Carlos Queiroz, selecionador do Egito, reprovou esta terça-feira as declarações do antigo futebolista e atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto’o, que falou no início desta semana, num discurso de motivação para com os jogadores camaronenses, de uma «guerra» no duelo da meia-final da Taça das Nações Africanas (CAN) ante os egípcios, marcado para quinta-feira.

«Em primeiro lugar, é um comentário infeliz e uma má mensagem para as pessoas dos Camarões. Penso que ele se esqueceu que pessoas dos Camarões morreram no estádio há alguns dias e fazer esta declaração de guerra antes de um jogo… penso que ele não aprendeu nada quando foi profissional de futebol. Foi um comentário infeliz», afirmou Carlos Queiroz, em declarações aos jornalistas, numa antevisão feita ao encontro agendado para as 19 horas de quinta-feira.

«O futebol não se trata de guerra, trata-se de celebração, alegria, felicidade. É o que vamos fazer, vamos responder com futebol, com alegria, com qualidade, porque estamos aqui para agradar as pessoas, pessoas que têm fome e que só têm um momento de felicidade quando a sua equipa ganha um jogo. Então, desafiar a equipa dos Camarões para vir e jogar uma guerra connosco, é algo que eu deixo para a CAF [ndr: Confederação Africana de Futebol], porque um comentário desses merece um cartão vermelho», referiu o técnico luso dos faraós, que esclareceu rumores de um alegado teste positivo à covid-19 da estrela da equipa, Mohamed Salah.

«Não, não é verdade. Nós fizemos testes de manhã e está tudo bem», garantiu Queiroz, assegurando que a equipa está preparada para tentar chegar à final, perante um adversário que é treinado por outro português, António Conceição, e que joga a competição no seu país. «Estamos prontos. Não sei o que vai acontecer, mas estamos preparados e vamos jogar futebol», antecipou.

Eto’o tinha referido, perante o plantel da seleção camaronesa, palavras de encorajamento, mas que foram entendidas como excesso por Queiroz. «Tudo o que vós fizestes deve ser completado na quinta-feira, com a mesma mentalidade. Preparem-se porque vai ser uma guerra. Uma guerra. É dessa forma que devem jogar o jogo», referiu o ex-avançado, que brilhou, sobretudo, no Barcelona.

A outra meia-final, entre Burquina Faso e Senegal, é esta quarta-feira, pelas 19 horas.