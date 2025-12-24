A Costa do Marfim venceu Moçambique por 1-0, esta quarta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo F da Taça das Nações Africanas (CAN).

O único golo do jogo foi apontado já na segunda parte, aos 49 minutos, por Amad Diallo, com um remate na área, após assistência de Franck Kessié.

Moçambique teve dificuldades na primeira parte e a Costa do Marfim esteve sempre mais perto de marcar, mas só conseguiu fazê-lo na segunda parte.

Já bem perto do apito final, Geny Catamo, do Sporting, titular na partida, teve uma excelente ocasião para empatar em tempo de compensação, mas o guarda-redes Yahia Fofana defendeu o remate na área.

Além de Catamo nos moçambicanos, Diogo Calila (Santa Clara) e Witi (Nacional) também foram titulares.

Ghislain Konan (Gil Vicente) foi titular na Costa do Marfim e Ousmane Diomande (Sporting) não saiu do banco de suplentes.