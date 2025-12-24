Final de jogo incrível no primeiro jogo desta quarta-feira na Taça das Nações Africanas (CAN): o Burquina Faso, que chegou aos 90+5m em desvantagem, conseguiu dar a volta ao marcador e venceu a Guiné Equatorial por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo E.

A primeira parte do jogo não teve golos e foi preciso esperar até bem perto do apito final do jogo para o marcador mexer. No entanto, antes disso, o que mexeu foi o número de jogadores em campo: Basilio Ndong foi expulso aos 50 minutos com vermelho direto e deixou a Guiné Equatorial em inferioridade numérica.

Mesmo assim, um golo de Marvin Anieboh, ao minuto 85, permitiu à Guiné Equatorial chegar à vantagem. Isto já depois de o Burquina Faso ter tido um golo anulado por fora de jogo a Traoré.

No entanto, o Burquina Faso, que esteve pouco mais de metade dos oito minutos de compensação dados em desvantagem, conseguiu mesmo empatar e dar a volta ao resultado.

Aos 90+5m, Georgi Minoungou fez o 1-1 e, aos 90+8m, o antigo defesa do Vitória de Guimarães, Edmond Tapsoba, fez o 2-1.

O Burquina Faso soma agora três pontos e a Guiné Equatorial mantém-se sem pontuar. Esta tarde a primeira jornada do grupo fica concluída com o Argélia-Sudão.