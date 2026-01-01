A CAN não correu como esperado para o Gabão. Tendo sido eliminados na fase de grupos, no mesmo grupo em que Moçambique garantiu uma vaga inédita nos «oitavos», o governo do país tomou medidas drásticas.

Ora, após três derrotas em três jogos, a desilusão levou a decisões políticas. O governo do país optou por suspender a seleção por tempo indeterminado após a participação «desonrosa».

Em comunicado, o ministério da Juventude, Desporto, Divulgação Cultural e Artes anunciou também o despedimento do selecionador e o afastamento de Bruno Ecuéle Manga, capitão, e Pierre-Emerick Aubameyang, um dos sub-capitães.

«O Governo decide a dissolução do corpo técnico, a suspensão da seleção nacional até novo aviso, e a exclusão dos jogadores Bruno Ecuélé Manga e Pierre-Emerick Aubameyang», pode ler-se no comunicado.