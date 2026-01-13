A Federação Gabonesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que o governo do país levantou a suspensão da seleção, devido aos maus resultados na Taça das Nações Africanas (CAN).

Recorde-se que além da medida inicial, o selecionador foi despedido e Bruno Manga, capitão de equipa, e Pierre-Emerick Aubameyang, um dos sub-capitães, tinham sido afastados. O Gabão somou três derrotas em três jogos na fase de grupos da CAN.

Na mesma nota é referido que o Ministério do Desporto do Gabão vai agora tomar as «medidas necessárias» para a apresentação de uma nova equipa técnica.

Leia aqui o comunicado na íntegra: