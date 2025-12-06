Geny Catamo, avançado do Sporting, está entre os convocados de Moçambique para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025, que decorre entre 21 de dezembro e 18 de janeiro em Marrocos.

Além do sportinguista constam também na lista mais cinco jogadores que atuam em Portugal: Keyns Abdala (Desportivo de Chaves), Kimiss Zavala (Marítimo), Diogo Calila (Santa Clara), Witi (Nacional) e Chamito (Académico de Viseu).

Moçambique integra o grupo F da 35.ª edição da competição, juntamente com Camarões, Gabão e Costa do Marfim. Os «mambas» estreiam-se frente aos costa-marfinenses, atuais campeões, no dia 24 de dezembro.