Geny Catamo, jogador do Sporting, foi convocado para representar Moçambique na Taça das Nações Africanas (CAN), mas irá falhar o primeiro jogo, no dia 14 de janeiro frente ao Egito, devido a castigo.

O lateral de 22 anos levou dois cartões amarelos na fase de qualificação para a CAN, nos jogos frente ao Ruanda e Benim, e, de acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), terá de cumprir a suspensão no jogo seguinte: ou seja, no primeiro jogo da fase final da prova.

A seleção de Moçambique treina em Joanesburgo, na África do Sul, antes de partir para a Costa do Marfim, onde vai disputar o grupo B, juntamente com o Egito, Cabo Verde e Gana.