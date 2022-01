Ao ataque. Foi assim a postura de Carlos Queiroz na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Egito frente ao Sudão, da terceira jornada do grupo D da CAN.

A Confederação Africana de Futebol escreveu na ficha de jogo com a Nigéria (derrota por 1-0) que os egípcios se apresentaram num 5-5-0, algo que Queiroz não gostou.

«Aconselho-vos a contratar especialistas. O mundo mudou, a sociedade mudou, o futebol, mudou [com a pandemia da covid-19]. A única coisa que não mudou são as críticas que fazem aos treinadores», afirmou, citado pela Lusa.

«Isso [a tática 5-5-0] vou deixar para o livro sobre piadas no futebol. Não é a CAF que me paga, é a Federação do Egito. Não posso fazer nada por vocês, mas depois do jogo ficarei feliz em ajudar-vos», acrescentou.

Depois, quando questionado sobre a ausência de um número dez frente à Guiné-Bissau, o técnico português voltou a ripostar: «Tenho a minha opinião, vocês têm a vossa. Desde que nos respeitemos não há problema, está tudo bem. Não jogamos com três jogadores no meio-campo, mas com cinco, seis, sete ou oito, quando necessário. Não jogamos com três defesas, mas com 11, é o mundo moderno. Atacamos como uma unidade, todos defendemos como uma unidade.»

O Egito defronta esta quarta-feira o Sudão, a partir das 19h00.