O Egito venceu (1-0) a África do Sul na segunda jornada da fase de Grupo da CAN, que decorre entre dezembro e janeiro em Marrocos. Salah, que pediu recentemente desculpas aos colegas do Liverpool, marcou o golo que apurou os egípcios para os «oitavos» da competição. Sphephelo Sithole, médio do Tondela, foi titular pela África do Sul.

No outro jogo do Grupo B, Angola empatou com o Zimbabué, também nesta sexta-feira. Este segundo jogo do dia do respetivo grupo colocou frente a frente duas seleções que tinham vencido nas estreias.

O golo solitário de Mohamed Salah ainda no primeiro tempo bastou para a vitória egípcia. O avançado do Liverpool converteu uma grande penalidade na passagem do minuto 45. Ainda no primeiro tempo, o Egito ficou reduzido a dez unidades depois de Mohamed Hany ver o segundo amarelo e respetivo vermelho (45+2m).

Ainda assim, a equipa de Salah aguentou e garantiu a segunda vitória em dois jogos, sendo, portanto, líder do grupo com seis pontos. O Egito garantiu, assim, um lugar na próxima fase da competição. A África do Sul, por sua vez, é segunda com três pontos.