Marrocos confirmou o favoritismo e fechou a fase de grupos da CAN 2025 com uma exibição autoritária frente à Zâmbia (3-0), garantindo o primeiro lugar do Grupo A. Ayoub El Kaabi, com dois golos, e Brahim Díaz foram as figuras de uma noite sem contestação, enquanto o empate a zero entre Mali e Ilhas Comores acabou por ter reflexos além do grupo, incluindo para Angola.

O golo inaugural surgiu cedo para a equipa da casa, aos nove minutos, quando El Kaabi respondeu da melhor forma a um lance de bola parada trabalhado por Ounahi. Antes do intervalo, Brahim Díaz dilatou a vantagem no marcador ao finalizar uma jogada coletiva com classe, antes de El Kaabi selar o resultado na segunda parte com um pontapé acrobático de levantar o estádio.

Com esta vitória, Marrocos termina o grupo com sete pontos e invicto, já a Zâmbia, pelo contrário, despede-se da prova, ficando pelos dois pontos e sem hipóteses de seguir em frente, mesmo na corrida aos melhores terceiros.

No outro encontro do grupo, Mali e Ilhas Comores empataram 0-0 em Casablanca. Os malianos dominaram grande parte do jogo, criaram mais ocasiões e até jogaram com menos um homem na reta final, após a expulsão de Amadou Haidara, mas não conseguiram desbloquear a defensiva adversária. Ainda assim, o empate foi suficiente para Mali assegurar o segundo lugar e o apuramento para os oitavos de final.

Já as Ilhas Comores terminaram em terceiro, também com dois pontos, e estão eliminadas da competição, dado que já é impossível que fiquem nos quatro melhores terceiros classificados.