Foi preciso ser tudo decidido nas grandes penalidades, mas o Mali lá venceu a Tunísia nos «oitavos» da CAN, já depois de ter ficado reduzido a dez unidades desde os 26 minutos. No outro jogo do dia, o Senegal também garantiu um lugar nos «quartos».

O Mali, segundo classificado do Grupo A com três pontos, mediu forças com a Tunísia, segunda do Grupo C com quatro pontos. Pelo Mali, o Amadou Danté, defesa do Arouca, foi titular.

Ainda na primeira parte, Woyo Coulibaly, defesa do Sassuolo, viu o vermelho direto e deixou o Mali reduzido a dez unidades. O primeiro golo do encontro surgiu já nos minutos finais. Firas Chaouat respondeu ao bom cruzamento de Elias Saad e cabeceou para o golo da Tunísia (89m).

Ora, quando tudo parecia encaminhado... surgiu uma grande penalidade. Lassine Sinayoko, avançado do Auxerre, não desperdiçou e voltou a colocar tudo igual já em tempo de compensação (90+6m).

Sem mais golos no prolongamento (1-1), o vencedor teve de ser encontrado nas grandes penalidades. O triunfo sorriu ao Mali, que agora enfrenta o Senegal nos «quartos» da competição. A Tunísia, por sua vez, despede-se da CAN 2025.