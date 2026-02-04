A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) anunciou esta quarta-feira que vai recorrer das sanções aplicadas pela Confederação Africana de Futebol (CAF), na sequência dos incidentes registados na final da CAN 2026, envolvida em muita polémica e que foi vencida pelo Senegal

Em comunicado, a FRMF refere ter tomado conhecimento das decisões do júri disciplinar da CAF, mas considera que as punições «não são conformes com a dimensão e a gravidade» dos acontecimentos ocorridos, que incluíram a retirada dos jogadores e do staff do Senegal do relvado durante a partida, a invasão de campo por adeptos senegaleses e confrontos violentos com a polícia.

A federação marroquina lembra ainda que já expôs esta posição numa carta enviada pelo seu presidente ao líder da CAF e confirmou, por isso, a decisão de interpor recurso das sanções agora decretadas.

De recordar, a final da CAN que colocou frente a frente Marrocos e Senegal acabou por ter vários incidentes que envolveram jogadores, adeptos e forças de segurança.