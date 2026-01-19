A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) anunciou esta segunda-feira que vai recorrer aos meios legais junto da Confederação Africana de Futebol (CAF) e da FIFA na sequência da polémica final da Taça das Nações Africanas (CAN), vencida pelo Senegal por 1-0.

Em comunicado oficial, a FRMF confirma que irá solicitar uma apreciação formal sobre a retirada da seleção senegalesa do relvado nos minutos finais do encontro, após a decisão do árbitro em assinalar uma grande penalidade, lance que, segundo a federação marroquina, foi considerado correto por unanimidade entre especialistas.

O organismo liderado pelo futebol marroquino sublinha que os acontecimentos tiveram «um impacto significativo no desenrolar normal da partida e no rendimento dos jogadores», deixando implícita a convicção de que a interrupção e a atitude da equipa adversária condicionaram a final.

A final da CAN ficou marcada por grande tensão nos instantes finais, com a decisão do árbitro a gerar forte contestação por parte dos jogadores do Senegal, que abandonaram temporariamente o terreno de jogo, num episódio que correu o Mundo inteiro.