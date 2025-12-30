Moçambique garantiu, no sofá, a primeira presença de sempre nos «oitavos» da CAN. Depois do inédito triunfo na fase final da competição, frente ao Gabão, os «Mambas» continuam a fazer história, garantindo que serão, no mínimo, um dos melhores terceiros.

Recorde aqui a festa de Moçambique após o primeiro triunfo, que contou com golo de Geny:

A derrota da Zâmbia e o empate das Ilhas Comores nesta segunda-feira facilitou a vida para Moçambique. Angola, recorde-se, ainda precisa de um milagre para poder seguir à próxima fase.

Os «Mambas», atuais terceiros do grupo F com três pontos, enfrentam esta quarta-feira os Camarões, segundos do grupo com quatro pontos. Ou seja, em caso de vitória, poderão passar como segundos ou até primeiros - tendo em conta que o líder Costa do Marfim, em caso de derrota, pode ser ultrapassada pela equipa de Geny Catamo.

No entanto, mesmo em caso de derrota, Moçambique garante ainda o terceiro lugar. Isto porque o Gabão, mesmo que possa fazer três pontos, tem desvantagem no confronto direto. Já nos outros grupos o cenário também favorece os «Mambas».

Ou seja, os resultados de segunda-feira garantiram que Moçambique, no pior dos casos, avança como um dos melhores terceiros. No melhor cenário pode passar em primeiro do grupo.

Histórico:‼️ Moçambique 🇲🇿 apura-se pela primeira vez na sua história para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações.



Depois da 1a vitória histórica dos Mambas, os resultados desta jornada confirmaram a passagem da selecção aos oitavos de final da CAN 2025. pic.twitter.com/AUNe61hmeA — Moz Informa 🇲🇿 (@mozinforma) December 29, 2025

Deste modo, confirma-se então que Geny Catamo será baixa para o Sporting diante do Gil Vicente, encontro da Liga que se joga no dia 2 de janeiro. O moçambicano pode, ainda, falhar as «meias» da Taça da Liga, de dia 6, uma vez que o jogo dos «oitavos» pode calhar nos dias 3,4, 5 ou 6, dependendo da classificação do Grupo F.