A Nigéria venceu e garantiu um lugar nos «oitavos» da CAN. No jogo com a Tunísia, a contar para a segunda jornada do Grupo C, os nigerianos venceram por 3-2. Zaidu, defesa do FC Porto, foi suplente não utilizado.

Victor Osimhen abriu as contas já perto do tempo de intervalo (44m). No início da segunda parte a Nigéria dilatou a vantagem para dois golos pelos pés de Wilfred Ndidi (50m). Já depois da hora de jogo os nigerianos fizeram o 3-0 por intermédio de Ademola Lookman (67m).

Uma vitória que parecia certa complicou-se para a Nigéria. A Tunísia respondeu e reduziu a desvantagem com os golos de Montassar Talbi (74m) e Ali Abdi (87m). Serviu para o susto, mas o marcador não se alterou mais até final.

Com esta vitória (3-2), a Nigéria é líder do Grupo C com seis pontos e garante um lugar nos «oitavos» da competição. A Tunísia, por sua vez, está em segundo com três pontos.

No outro jogo do grupo, o Uganda e a Tanzânia empataram (1-1). Simon Msuva, através de uma grande penalidade, inaugurou o marcador para a Tanzânia (59m). A resposta do Uganda surgiu pelos pés de Uche Ikpeazu (80m).

Em tempo de compensação, o Uganda podia ter passado para a frente do marcador, mas Allan Okello desperdiçou uma grande penalidade (90+1m). Com este empate (1-1), a Tanzânia é terceira com um ponto, seguida do Uganda, quarto, também com um ponto.