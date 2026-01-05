Nigéria goleou a seleção de Moçambique e confirmou a passagem aos quartos de final do CAN.

Geny Catamo (Sporting) e Diogo Calila (Santa Clara) foram titulares no conjunto de Moçambique, que logo aos dois minutos podia ter ficado em desvantagem, só que Osimhen estava em posição irregular e o lance não contou. Ainda assim, os nigerianos precisaram de cinco minutos para fazer dois golos, um de Lookman e outro precisamente de Osimhen, com duas assistências de Akor Adams.

Os autores dos dois primeiros golos protagonizaram um momento de tensão pouco depois, numa troca acesa de palavras que acabou com um encostar de cabeças e a intervenção dos colegas de equipa.

A vantagem de dois golos da Nigéria manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com o «bis» de Osimhen, após assistência de Lookman. Apesar das alterações, a equipa orientada por Chiquinho Conde não conseguiu fazer frente à superioridade do adversário, que ainda deu contornos de goleada ao resultado por Adams (75 minutos).

Desta forma, Moçambique cai nos «oitavos» da competição e é provável que Rui Borges tenha Geny Catamo à disposição para a final da Taça da Liga, caso consiga levar a melhor sobre o V. Guimarães, esta terça-feira. 

