CAN: Nigéria goleia Moçambique e Geny Catamo cai nos «oitavos»
Osimhen «bisa», Lookman e Akor Adams construíram triunfo por 4-0 no encontro desta segunda-feira
Nigéria goleou a seleção de Moçambique e confirmou a passagem aos quartos de final do CAN.
Geny Catamo (Sporting) e Diogo Calila (Santa Clara) foram titulares no conjunto de Moçambique, que logo aos dois minutos podia ter ficado em desvantagem, só que Osimhen estava em posição irregular e o lance não contou. Ainda assim, os nigerianos precisaram de cinco minutos para fazer dois golos, um de Lookman e outro precisamente de Osimhen, com duas assistências de Akor Adams.
Lookman e Osimhen a marcarem dois golos em cinco minutos contra Moçambique 🇲🇿#sporttvportugal #CANnaSPORTTV #TaçadasNaçõesAfricanas #Nigeria #Moçambique pic.twitter.com/cGGi7IOF7s— sport tv (@sporttvportugal) January 5, 2026
Os autores dos dois primeiros golos protagonizaram um momento de tensão pouco depois, numa troca acesa de palavras que acabou com um encostar de cabeças e a intervenção dos colegas de equipa.
O ambiente aqueceu entre Osimhen e Lookman 😬#sporttvportugal #CANnaSPORTTV #TaçadasNaçõesAfricanas #Nigeria #Moçambique pic.twitter.com/HQaL7qy6RY— sport tv (@sporttvportugal) January 5, 2026
A vantagem de dois golos da Nigéria manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com o «bis» de Osimhen, após assistência de Lookman. Apesar das alterações, a equipa orientada por Chiquinho Conde não conseguiu fazer frente à superioridade do adversário, que ainda deu contornos de goleada ao resultado por Adams (75 minutos).
Desta forma, Moçambique cai nos «oitavos» da competição e é provável que Rui Borges tenha Geny Catamo à disposição para a final da Taça da Liga, caso consiga levar a melhor sobre o V. Guimarães, esta terça-feira.