A Nigéria é a terceira seleção a garantir um lugar nas «meias» da CAN. Os «Super Eagles» ultrapassaram a Argélia (2-0) e juntaram-se a Marrocos e Senegal na próxima fase da competição.

Zaidu, defesa do FC Porto, voltou a ser suplente não utilizado pela Nigéria, que eliminou Moçambique de Geny Catamo nos «oitavos». Já a Argélia tinha deixado para trás a República Democrática do Congo.

O triunfo nigeriano foi construído apenas no segundo tempo. Victor Osimhen, avançado do Galatasaray, abriu as contas do jogo no início da segunda parte (47m). Pouco depois foi Akor Adams, do Sevilha, quem dilatou a vantagem (57m).

Ainda antes do final do encontro houve tempo para confusão entre as equipas. Sem mais golos da partida, o apito final do árbitro confirmou o triunfo (2-0) da Nigéria, que vai agora enfrentar Marrocos nas «meias» da competição. A Argélia, por sua vez, despede-se desta edição da CAN.

O outro jogo dos «quartos» opõe o Egito com a Costa do Marfim, do sportinguista Diomande.