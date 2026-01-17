A Nigéria levou a melhor sobre o Egito, no jogo de atribuição do terceiro e quarto classificados da Taça das Nações Africanas (CAN), apenas decidido através do desempate por grandes penalidades.

No Stade Mohamed V, em Casablanca, as duas equipas entraram com vontade de chegar ao golo e o primeiro tempo teve um ligeiro ascendente do Egito, que podia ter feito o 1-0 aos 36 minutos, só que Adams cometeu falta e o lance não contou.

Ora, o nulo manteve-se até ao intervalo e a segunda parte ficou marcada por pouca imaginação e apenas dois remates enquadrados com qualquer uma das balizas. Acabou por ser necessário recorrer à marca dos onze metros e a uma discussão que teve os protagonistas do lado egípcio a falhar no momento mais importante.

Salah e Marmoush desperdiçaram os respetivos penáltis e do outro lado apenas Dele-Bashiru não conseguiu colocar a bola no fundo da baliza. Lookman encarregou-se da marcação do remate decisivo e confirmou o terceiro lugar para a seleção do portista Zaidu, que não saiu do banco de suplentes.

Assista ao penálti decisivo de Ademola Lookman: