Michel Kuka Mboladinga, conhecido como «Lumumba», tornou-se uma das imagens mais marcantes da CAN 2025, ao permanecer imóvel durante 438 minutos nos jogos da República Democrática do Congo, encarnando uma estátua viva de Patrice Lumumba, herói da independência congolesa. A sua história ganhou ainda maior destaque após a eliminação da RD Congo frente à Argélia nos oitavos de final.

Visivelmente emocionado no final do encontro, o adepto congolês foi alvo de um gesto de gozo por parte do avançado argelino Mohamed Amoura, situação que gerou forte polémica nas redes sociais.

Confrontado com a dimensão simbólica do momento, o jogador do Wolfsburgo pediu desculpa publicamente, garantindo desconhecer o significado histórico da figura representada.

«Se a minha atitude foi mal interpretada, lamento sinceramente. Não foi essa a minha intenção», escreveu.

A Federação Argelina de Futebol foi mais longe e decidiu homenagear Michel Kuka, num pedido de desculpas. Uma delegação deslocou-se a Casablanca para lhe entregar camisolas da seleção argelina com o nome «Lumumba», uma delas assinada por todo o plantel, numa cerimónia que contou com a presença do ministro dos Desportos da RD Congo, Didier Budimbu.

«Lumumba representa valores também muito caros aos argelinos. Este é um gesto de respeito por um país irmão», sublinhou o representante da federação argelina, lembrando os laços históricos entre as duas nações.

