A seleção de São Tomé e Príncipe falhou, esta terça-feira, a qualificação para a CAN de 2027. Ainda na ronda preliminar da prova, São Tomé não conseguiu ultrapassar a Etiópia.

Após uma derrota (3-0) no jogo da primeira mão, esta terça-feira São Tomé voltou a cair frente à Etiópia, desta vez por 1-0, com um golo de Chernet Gugsa logo aos sete minutos.

Com este novo desaire, São Tomé falha a qualificação para a próxima Taça das Nações Africana. A edição 2027 da CAN realiza-se no Quénia, na Tanzânia e no Uganda, de 19 de junho a 18 de julho de 2027.