O Senegal e o Congo empataram (1-1) na segunda jornada do Grupo D da CAN. Com este resultado, ambas as seleções garantiram que lutam, pelo menos, por uma vaga na classificação dos melhores terceiros.

As duas favoritas do grupo enfrentaram-se depois de cada uma garantir os três pontos na jornada inaugural. Depois de uma primeira parte sem mexidas no marcador, os golos estavam reservados para o segundo tempo.

Cedric Bakambu, avançado do Betis, abriu as contas do jogo para o Congo (61m). A resposta do Senegal chegou pelos pés de Sadio Mané, colega de Ronaldo e Félix no Al Nassr (69m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um empate (1-1). Com este resultado, ambas as seleções somam quatro pontos. O Senegal é líder por ter mais golos marcados, relegando o Congo para a segunda posição.

No outro jogo do Grupo D, o Benin venceu (1-0) Botswana. Doukou Dodo, do Leixões, alinhou de início pelo Benin.

O golo solitário de Yohan Roche ainda na primeira parte (28m) deu o primeiro triunfo do Benin na CAN 2025. Com esta vitória (1-0), o Benin é terceiro com três pontos. O Botswana, por sua vez, deixa cair o sonho de avançar para os «oitavos» e é quarto ainda sem pontos conquistados.