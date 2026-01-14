Está encontrado o primeiro finalista da CAN. O Senegal venceu o Egito (1-0) e garantiu um lugar na tão desejada decisão. Sadio Mané marcou o golo que classificou os senegaleses.

Foi preciso esperar até aos instantes finais para haver mexidas no marcador. Após uma primeira parte sem golo, foi Sadio Mané quem liderou a seleção para a final. Na passagem do minuto 78, o avançado do Al Nassr atirou um remate à entrada da área para fazer o golo solitário do encontro.

Com este triunfo (1-0), o Senegal, vencedor da CAN 2021, volta à decisão. A seleção senegalesa fica à espera do vencedor do jogo entre Nigéria e Marrocos. Já o Egito, de Salah, despede-se desta edição da CAN.