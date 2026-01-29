O júri disciplinar da CAF anunciou esta quinta-feira os castigos da caótica final da CAN, que terminou com uma polémica vitória do Senegal.

Pape Thiaw, selecionador de Senegal, foi o maior castigado com cinco jogos de suspensão, após «uma conduta antidesportiva, violando o princípio de jogo limpo e integridade, atentando contra a imagem do futebol».

O técnico, recorde-se, incentivou os jogadores a abandonarem o relvado em protesto com a decisão do árbitro.

O título, por sua vez, continua a pertencer ao Senegal, mesmo contra a queixa de Marrocos, finalista vencido. «O júri disciplinar da CAF recusou a reclamação interposta pela FRMF (Federação marroquina de futebol)», referiu o órgão máximo do futebol africano.

Outros jogadores foram também castigados: os senegaleses Illiman Ndyaye e Ismaila Sarr - suspensos por dois jogos - e os marroquinos Ismael Sabari, por três, e Achraf Hakimi, por dois, um dos quais com pena suspensa.

As federações foram ainda castigadas financeiramente. O Senegal foi penalizado com uma multa de 515 mil euros e Marrocos com uma de 263 mil euros.