O Senegal é a primeira seleção a garantir uma vaga nos «quartos» da CAN. Frente ao Sudão, os senegalenses venceram (3-1) com um bis de Pape Gueye.

Líder do Grupo D, com sete pontos, o Senegal mediu forças com o Sudão, terceiro do grupo E com três pontos. Até foi a seleção do Sudão quem entrou a vencer na partida.

Aamir Abdallah, médio de 26 anos, abriu as contas do jogo logo aos seis minutos. Porém, a reviravolta do Senegal surgiu ainda no primeiro tempo. Pape Gueye, do Villarreal, bisou (29m) e (45+3m) para dar a vantagem aos senegaleses.

No segundo tempo, Ibrahim Mbaye, avançado do PSG, entrou aos 74 minutos e precisou apenas de três minutos para fixar o 3-1 final (77m).

Com este resultado (3-1), o Senegal avança para os «quartos» da competição. Fica à espera do vencedor do jogo entre Mali e Tunísia. O Sudão, por sua vez, despede-se da CAN 2025.