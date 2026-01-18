INCRÍVEL: Senegal recolhe aos balneários após penálti a favor de Marrocos
Sadio Mané teve de convencer os colegas de equipa a regressarem às quatro linhas
Sadio Mané teve de convencer os colegas de equipa a regressarem às quatro linhas
A final da Taça das Nações Africanas teve um momento verdadeiramente caricato e envolve toda a equipa do Senegal, que recolheu aos balneários após uma decisão de assinalar penálti a favor de Marrocos.
Após a decisão do árbitro, uma enorme confusão gerou-se dentro das quatro linhas e o selecionador do Senegal ordenou que toda a equipa deixasse o terreno de jogo. Ora, foram precisos largos minutos até que os atletas regressassem e foram convencidos apenas por Sadio Mané. O avançado do Al Nassr chamou os restantes colegas de equipa e o penálti acabou por ser batido.
DRAMA NA FINAL DA CAN! 😱— sport tv (@sporttvportugal) January 18, 2026
Depois de um golo anulado ao Senegal e uma grande penalidade assinalada a favor de Marrocos Sadio Mané que teve de convencer os colegas a voltar do balneário 🫨#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CAN #Senegal #Marrocos pic.twitter.com/18oOQSYtoB