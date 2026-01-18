A final da Taça das Nações Africanas teve um momento verdadeiramente caricato e envolve toda a equipa do Senegal, que recolheu aos balneários após uma decisão de assinalar penálti a favor de Marrocos.

Após a decisão do árbitro, uma enorme confusão gerou-se dentro das quatro linhas e o selecionador do Senegal ordenou que toda a equipa deixasse o terreno de jogo. Ora, foram precisos largos minutos até que os atletas regressassem e foram convencidos apenas por Sadio Mané. O avançado do Al Nassr chamou os restantes colegas de equipa e o penálti acabou por ser batido.