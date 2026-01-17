Jornalista lança confusão na conferência do Senegal (e nem fez perguntas)
Pape Thiaw foi atacado por um jornalista marroquino
Este domingo ém dia de final da Taça das Nações Africanas, o Senegal defronta a equipa da casa, a seleção de Marrocos, e a vida dos senegaleses não tem sido fácil. Que o diga, por exemplo, o selecionador Pape Thiaw.
Na conferência prévia ao jogo da final, o treinador foi atacado por um jornalista marroquino, que lançou a confusão na sala de imprensa, com muito gritos e indignações, sem sequer fazer uma pergunta.
«Treinador, você criticou a organização. Sabe muito bem que é a CAF que organiza a CAN e não a Federação Marroquina de Futebol. Também falou sobre a presença de muitos jornalista: hoje em dia é o jornalista e o jornalismo em geral que vai à procura das notícias. E é por isso que houve tanta procura. E também, em relação à organização, é a CAF. Portanto, se há críticas a fazer, pessoalmente acho que é à CAF e não à Federação Marroquina. Muito obrigado.»
Seguiu-se a confusão, enquanto o selecionador se limitou a sorrir.