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Há 14 min
VÍDEO: apesar da polémica, Senegal acrescenta segunda estrela ao equipamento
Símbolo representa o mais recente título da CAN, que foi posteriormente atribuído a Marrocos
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Símbolo representa o mais recente título da CAN, que foi posteriormente atribuído a Marrocos
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É mais um episódio para juntar ao polémico título da CAN. O Senegal publicou, esta sexta-feira, que adicionou uma segunda estrela ao equipamento, simbolizando a segunda conquista do campeonato, em 2025.
Ora, o título foi no entanto atribuído a Marrocos posteriormente pela CAF, depois dos acontecimentos na final da prova que envolveu a saída dos jogadores do Senegal de campo.
Os Leões de Teranga já apelaram à decisão do organismo que tutela o futebol africano, contudo, ainda sem uma resolução final.
Veja aqui o vídeo com Ndiaye, jogador do Everton:
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TAGS: CAN Senegal Equipamentos Marrocos
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