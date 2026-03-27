É mais um episódio para juntar ao polémico título da CAN. O Senegal publicou, esta sexta-feira, que adicionou uma segunda estrela ao equipamento, simbolizando a segunda conquista do campeonato, em 2025.

Ora, o título foi no entanto atribuído a Marrocos posteriormente pela CAF, depois dos acontecimentos na final da prova que envolveu a saída dos jogadores do Senegal de campo.

Os Leões de Teranga já apelaram à decisão do organismo que tutela o futebol africano, contudo, ainda sem uma resolução final.

Veja aqui o vídeo com Ndiaye, jogador do Everton:

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