VÍDEO: Brahim Díaz marca «à Panenka» e desperdiça penálti para Marrocos
Médio do Real Madrid falha lance decisivo do tempo regulamentar aos 90+24...
Depois da enorme polémica que envolveu Marrocos e Senegal nos instantes finais do tempo regulamentar, Brahim Díaz colocou a bola na marca dos onze metros e desperdiçou um penálti... marcado «à Panenka».
Tudo aconteceu quando já passavam 24 minutos (!) dos 90 e o médio do Real Madrid lá teve nos pés a oportunidade de dar a vitória na final da Taça das Nações Africanas a Marrocos. Na tentativa de surpreender Mendy, o toque subtil de Brahim Díaz terminou nas mãos do guarda-redes senegalês e o jogo seguiu mesmo para prolongamento.
Depois de todo o drama a que assistimos em campo, Brahim Diaz falhou a grande penalidade desta maneira 🙃— sport tv (@sporttvportugal) January 18, 2026
Senegal - Marrocos vai a prolongamento!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CAN #Senegal #Marrocos pic.twitter.com/wIc18k0P07