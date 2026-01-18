Depois da enorme polémica que envolveu Marrocos e Senegal nos instantes finais do tempo regulamentar, Brahim Díaz colocou a bola na marca dos onze metros e desperdiçou um penálti... marcado «à Panenka».

Tudo aconteceu quando já passavam 24 minutos (!) dos 90 e o médio do Real Madrid lá teve nos pés a oportunidade de dar a vitória na final da Taça das Nações Africanas a Marrocos. Na tentativa de surpreender Mendy, o toque subtil de Brahim Díaz terminou nas mãos do guarda-redes senegalês e o jogo seguiu mesmo para prolongamento.