Numa final que teve de tudo, o jogo entre Marrocos e Senegal ficou marcado por momentos inacreditáveis. Um deles foi o caricato momento em que o guarda-redes suplente do Senegal deu tudo para proteger... a toalha de Mendy.

Saibari, médio marroquino que atua no PSV, foi um dos intervenientes que tentou impedir que Mendy secasse as luvas, numa final disputada à chuva. Ora, depois disso, Saibari foi visto perto do hotel do Senegal a pedir desculpa a Mendy.

Ora veja o vídeo: