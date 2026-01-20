CAN
Há 2h e 23min
VÍDEO: Saibari pede desculpa a Mendy após incidente com... a toalha
Um dos momentos surreais da final da CAN parece já ter sido esclarecido
Numa final que teve de tudo, o jogo entre Marrocos e Senegal ficou marcado por momentos inacreditáveis. Um deles foi o caricato momento em que o guarda-redes suplente do Senegal deu tudo para proteger... a toalha de Mendy.
Saibari, médio marroquino que atua no PSV, foi um dos intervenientes que tentou impedir que Mendy secasse as luvas, numa final disputada à chuva. Ora, depois disso, Saibari foi visto perto do hotel do Senegal a pedir desculpa a Mendy.
Ora veja o vídeo:
